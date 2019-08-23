«В 18 лет — с вещами на выход!»: Водонаева в шутливой форме поздравила сына

Несмотря на то, что Алена Водонаева обладает эффектной внешностью, пишет книги и ведет колонку для одного из журналов, в личной жизни она не раз терпела неудачи. Этим летом телеведущая развелась со своим вторым мужем Алексеем Комовым. Подробностей разрыва отношений она озвучивать не стала, мирно подписав все бумаги о разводе. Вскоре звезда уехала в Лос-Анджелесе, где провела несколько месяцев. Теперь она даже мечтает переехать жить в США.

Алена не скрывает, что сын для нее стал настоящим другом. В отпуске они весело проводили время вдвоем. Мальчик рассказывает маме о том, какие девочки ему нравятся и говорит с ней на другие личные темы. 23 августа Богдану исполнилось девять лет. Водонаева поздравила его в соцсети, опубликовав снимок из недавней фотосессии, где она позирует в бигуди, а именинник стоит на крыше автомобиля.

«Моя любовь, мой серьезный умный парень, мой хулиган, мой рок-н-рольщик и моё вдохновение! Без тебя бы у меня все так не получалось. Я ещё много чего для нас с тобой сделаю (но помни, в 18 — с вещами на выход. А это уже скоро). Лав ю навсегда», — написала с юмором Водонаева.

Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мальчик сильно вырос. «Как летит время! Помню ты еще скрывала беременность и не выкладывала фото в блог», «Классный парень у тебя растёт, пусть будет всегда счастливым!», «С днём Рождения, твоего крутыша, мне без него в ленте скучно», «Алена, ты очень красивая и офигенная мама, с днём рождения!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Алена призналась, что в школу ее сын ходить не будет. Она решила перевести его на домашнее обучение, так как ей не нравится система российского образования. Телеведущая считает, что в школе ребенок растрачивал ценное время, которое теперь будет уделяться другим развивающим проектам. «Российская школа — это русская рулетка. И мне лично она не дала ничего, кроме комплексов», — признавалась она.

А вы бы хотели перевести дочку или сына на домашнее обучение?