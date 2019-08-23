Семилетняя дочь Бони растрогала маму, сняв для нее нежное видео

Виктория Боня два года назад рассталась с Алексом Смерфитом. С тех пор ни один роман светской львицы не увенчался свадьбой. Она продолжает одна воспитывать семилетнюю дочь Анджелину. Девочка много путешествует вместе с мамой, умеет разбираться в брендовых вещах и не так давно увлеклась конным спортом. Обычно вместе с мамой она проводит время в Монако.

На днях Виктория приехала домой и провела время с наследницей. Похоже, что Анджелина была рада побыть с мамой, поэтому сняла дня нее трогательное видео. Она танцевала и пела по трек KAZKA — «Плакала». Ролик малышка записала на кухне, добавив в него разные эффекты. Например, появляющиеся сердечки.

«Доченька маме записала видео, чтобы я не грустила и всегда улыбалась) но почему-то хочется прям заплакать. Какая-то я стала размазня сентиментальная», — написала Боня.

Подруга девушки и бывшая жена Гуфа Айза Анохина ни смогла не отреагировать на видео. «Боже, как это мило!» — заявила она. Многие поклонники даже признались, что прослезились. «Очень трогательно, даже мне захотелось заплакать», «Сама чуть не прослезилась, молодец», «С ума сойти можно! Как это круто», «Да, какая нежная девочка, очень до мурашек! Прелестное дитя», «Какая она красивая», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился ролик Анджелины?