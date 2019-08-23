Валерия показала, как выбирает Пригожину обновки

Кажется, Валерия таки придумала, как найти в сутках дополнительные часы. Звезда, ставшая недавно наставницей в шоу «Голос 60+», не забывает и о семье.

На днях певица призналась, что тщательно следит за внешним видом супруга и сама выбирает тому рубашки.

Певица поделилась в Instagram снимком из мужского отдела магазина. Иосиф примеряет черную рубашку, а Валерия, устроившись на пуфике, смотрит на мужа.

«Называется, пришли купить футболку», — посмеялась певица. Однако пара тут же оказалась в магазине мужских костюмов.

Не исключено, что за обновками для Иосифа супруги заглянули неспроста. Ведь недавно тайно женился старший сын Валерии. И тот пригласил родителей нанести визит в Швейцарию в ближайшее время, чтобы посидеть в ресторане и отпраздновать свадьбу в тихом семейном кругу.