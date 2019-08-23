ЗВЕЗДЫ

Валерия показала, как выбирает Пригожину обновки

51-летняя певица выступает в роли личного стилиста своего супруга.

Валерия показала, как выбирает Пригожину обновки
https://www.instagram.com/valeriya/

Кажется, Валерия таки придумала, как найти в сутках дополнительные часы. Звезда, ставшая недавно наставницей в шоу «Голос 60+», не забывает и о семье.

На днях певица призналась, что тщательно следит за внешним видом супруга и сама выбирает тому рубашки.

Валерия и Иосиф Пригожин
https://www.instagram.com/valeriya/

Певица поделилась в Instagram снимком из мужского отдела магазина. Иосиф примеряет черную рубашку, а Валерия, устроившись на пуфике, смотрит на мужа.

«Называется, пришли купить футболку», — посмеялась певица. Однако пара тут же оказалась в магазине мужских костюмов.

Не исключено, что за обновками для Иосифа супруги заглянули неспроста. Ведь недавно тайно женился старший сын Валерии. И тот пригласил родителей нанести визит в Швейцарию в ближайшее время, чтобы посидеть в ресторане и отпраздновать свадьбу в тихом семейном кругу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Валерия показала, как выбирает Пригожину обновки
Интересно?
Поделись с друзьями: