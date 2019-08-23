«Ты просто нереальный»: Милла Йовович поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Йовович три раза ходила под венец. Ее супругами были Шон Эндрюс и Люк Бессон. Но счастье актриса обрела лишь с третьей попытки. В 2009 она и Пол зарегистрировали свои отношения.

Судя по всему, любовь и страсть никуда не делись и после десяти лет брака. Об этом свидетельствует нежное поздравление Миллы, которое она оставила своему мужу на странице в Instagram. По словам актрисы, жить с ним для нее радость, ураган и путешествие одновременно. Особенно Милла ценит то, что супругу все равно, худая она или толстая — он любит ее в любом весе. А сама Йовович в восторге от внешности своего мужа. «Ты просто нереальный! И плюс ко всему ты еще и очень красив. Ты лучший мужчина, о котором только можно было мечтать», — признается звезда.