Седокова рассказала, что на нервной почве у нее «опух глаз»

Известная певица Анна Седокова поделилась на своей странице в Instagram фотографией, где она в купальнике сидит на камне у извилистого спуска к морю.

Но оказалось, что этот снимок лишь воспоминание о недалеком спокойном отпуске. Сейчас у артистки другая реальность, она находится в Москве. В своем посте она написала, что готовится к первому спектаклю в театре и ей до невообразимости страшно.

Это будет для нее абсолютно новым испытанием, ведь Седокова никогда не выходила на сцену в качестве актрисы.

По мнению певицы, это очень сложная профессия, где человек должен обладать миллионном навыков, и при этом быть без комплексов.

Артистка призналась, что моментами она трусиха. Ее тревожат варианты неблагоприятного развития событий.

«У меня на нервной почве сейчас глаз так опух, что боюсь на сцену Таганки не поместится», — написала артистка в Instagram.