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Александр Самойленко рассказал, на кого похожа двухмесячная дочь Ева

Летом у актера появился четвертый ребенок.

Александр Самойленко рассказал, на кого похожа двухмесячная дочь Ева
АЛЕКСАНДР САМОЙЛЕНКО С ЖЕНОЙ НАТАЛЬЕЙ ГРОМОВОЙ И НОВОРОЖДЕННОЙ ДОЧКОЙ ЕВОЙ. ЛИЧНЫЙ АРХИВ. ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ TELEPROGRAMMA.PRO

В этом году у Самойленко произошло много знаковых событий. Он отпраздновал 55-летие и принял участие в нескольких крупных кинопроектах. Но главным достижением 2019 актер считает рождение дочери Евы.

У Александра есть трое сыновей, но он признался, связь с дочкой – особая, поскольку девочки иначе смотрят на мир вокруг и больше привязаны к папе. «Я несу за нее сумасшедшую ответственность», — поделился счастливый отец с порталом Teleprogramma.pro. По словам Самойленко, он постоянно разговаривает с двухмесячной дочуркой, а она внимательно его слушает.

Имя для девочки выбрали все вместе, но предложил его отец жены актера. Самойленко не возражал, что дочь будут звать Евой. Малышка пока похожа на маму. «Такая же кукляшная, как Наташа была в детстве, — говорит Александр Самойленко. — Носик курносый».

В творческом плане у актера все отлично. На экраны вышла комедия «Трудности выживания». В ней Самойленко играет роль бывалого морского волка — человека брутального, но обаятельного.

АЛЕКСАНДР САМОЙЛЕНКО В ФИЛЬМЕ «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ»
Александр Самойленко в фильме «Трудности выживания».
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Александр Самойленкокомедия «Трудности выживания»

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Александр Самойленко рассказал, на кого похожа двухмесячная дочь Ева
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