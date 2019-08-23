Александр Самойленко рассказал, на кого похожа двухмесячная дочь Ева

В этом году у Самойленко произошло много знаковых событий. Он отпраздновал 55-летие и принял участие в нескольких крупных кинопроектах. Но главным достижением 2019 актер считает рождение дочери Евы.

У Александра есть трое сыновей, но он признался, связь с дочкой – особая, поскольку девочки иначе смотрят на мир вокруг и больше привязаны к папе. «Я несу за нее сумасшедшую ответственность», — поделился счастливый отец с порталом Teleprogramma.pro. По словам Самойленко, он постоянно разговаривает с двухмесячной дочуркой, а она внимательно его слушает. больше по теме У актёра Александра Самойленко родилась дочьЖена 55-летнего актёра Наталья Громова утром 10 июля стала мамой.

Имя для девочки выбрали все вместе, но предложил его отец жены актера. Самойленко не возражал, что дочь будут звать Евой. Малышка пока похожа на маму. «Такая же кукляшная, как Наташа была в детстве, — говорит Александр Самойленко. — Носик курносый».

В творческом плане у актера все отлично. На экраны вышла комедия «Трудности выживания». В ней Самойленко играет роль бывалого морского волка — человека брутального, но обаятельного.