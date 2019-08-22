НОВОСТИ

Названа бактерия, послужившая причиной смерти Аллы Вербер

Более того, врачи отметили, что в диагностике нуждаются все, кто контактировал с фэшн-директором ЦУМа.

Названа бактерия, послужившая причиной смерти Аллы Вербер
https://www.instagram.com/verberalla/

Внезапная смерть Аллы Вербер удивила всех ее друзей. А их было немало. Кончину фэшн-директора ЦУМА оплакивали едва ли не все российские звезды. Да и никто не верил, что это случилось на самом деле.

По официальной версии причиной смерти стал анафилактический шок, который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт. Однако позже выяснилось, что в организм Аллы проникла смертельная бактерия.

Медики уточнили, что это мутировавший штамп менингококка, названный W135. Как правило, эта супербактерия селится в бронхах и долгое время не выдает своего присутствия никакими симптомами. Когда же W135 активизируется, то это приводит к бактериальному менингиту с поражением центральной нервной системы.

В группе риска оказались все, кто контактировал с Вербер в последние дни.

Напомним, вице-президент компании Mercury скончалась 6 августа на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми в Италии. Алла известна широкому кругу как женщина, которой удалось наладить связи со всеми модными домами. Она не раз становилась обладательницей наград за влияние на модную индустрию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ВерберАлла Вербер умерлаПричина смерти Аллы ВерберЦУМ

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Названа бактерия, послужившая причиной смерти Аллы Вербер
Интересно?
Поделись с друзьями: