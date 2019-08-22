Названа бактерия, послужившая причиной смерти Аллы Вербер

Более того, врачи отметили, что в диагностике нуждаются все, кто контактировал с фэшн-директором ЦУМа.

Внезапная смерть Аллы Вербер удивила всех ее друзей. А их было немало. Кончину фэшн-директора ЦУМА оплакивали едва ли не все российские звезды. Да и никто не верил, что это случилось на самом деле.

По официальной версии причиной смерти стал анафилактический шок, который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт. Однако позже выяснилось, что в организм Аллы проникла смертельная бактерия.

Медики уточнили, что это мутировавший штамп менингококка, названный W135. Как правило, эта супербактерия селится в бронхах и долгое время не выдает своего присутствия никакими симптомами. Когда же W135 активизируется, то это приводит к бактериальному менингиту с поражением центральной нервной системы.

В группе риска оказались все, кто контактировал с Вербер в последние дни.

Напомним, вице-президент компании Mercury скончалась 6 августа на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми в Италии. Алла известна широкому кругу как женщина, которой удалось наладить связи со всеми модными домами. Она не раз становилась обладательницей наград за влияние на модную индустрию.