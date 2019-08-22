«На Марсе были?»: Екатерина Андреева показала инопланетный пейзаж

Телеведущая продолжает делиться кадрами из увлекательного путешествия по Исландии.

Екатерина Андреева продолжает в Instagram делиться репортажами, повествующими о ее путешествии по загадочной Исландии.

На очередном ролике телеведущая появилась в шлеме и костюме, похожим на облачение спасателя. Ловко забравшись на квадроцикл, Андреева с подругой лихо проехалась по вулканическому песку.

Местом назначения путешествия был остов полуразрушенного самолета, который, по местной легенде не разбился, а совершил мягкую посадку благодаря инопланетянам. Так или иначе, однако, как справедливо заметила сама Екатерина вначале ролика, пейзажи открываются поистине марсианские.

«Очень похоже на кадры фантастического фильма», «Спасибо за любознательность», «Путешествуем вместе с вами», «Екатерина, вы — фантастичная Леди Х», — одарили телеведущую комплиментами подписчики.

В своих постах путешествующая по Исландии Андреева открыла мощную энергетику этой страны. Она не раз признавалась, что во время вояжа испытывала состояние первобытного слияния с природой.