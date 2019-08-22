Зара опубликовала фото с сыном-красавцем

9-летний наследник певицы может хоть завтра сниматься в кино.

Известная певица Зара опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в стиле середины XIX века, где она изображена вместе с сыном.

Современный XXI век «выдают» некоторые детали на снимке — кроссовки и рваные джинсы на мальчике, а также диван и столик.

А вот сама Зара абсолютно выглядит, как светская дама того далекого времени. На ней длинное платье, в тон ему подобраны кольцо и серьги, соломенная шляпа с широкими полями и маленькая кожаная сумочка через плечо создают впечатление, что где-то рядом с домом стоит в ожидании ее лошадь для верховой прогулки. И, конечно, колорит XIX века дополняет картина на стене.

«С Данечкой», — коротко подписала фотографию Зара.

Девятилетний мальчик в белой рубашке выглядит как юная кинозвезда, ему можно хоть завтра сниматься в кино.

Напомним, у певицы есть еще младший сын Максим, ему семь лет.