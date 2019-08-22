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Тайны прошлого: Елизавета II настояла на разводе Чарльза с Дианой

Принцесса Уэльская не хотела расторгать брак со своим супругом.

Тайны прошлого: Елизавета II настояла на разводе Чарльза с Дианой
Принцесса Диана хотела сохранить брак с принцем Чарльзом. Фото: Global Look Press

У принцессы Дианы не было желания оформлять развод с принцем Чарльзом. На это у нее была веская причина. Дело в том, что она не хотела, чтобы ее сыновья — Уильям и Гарри — прошли через бракоразводный процесс своих родителей, как это было с матерью и отцом леди Ди.

Она не хотела повторения этого сценария для своих детей. По словам подруги принцессы Кенни Риветт, у нее не было планов разводиться с Чарльзом до тех пор, пока не вмешалась королева.

Диана действительно просила своего мужа о временном разъезде, но на легальные «рельсы» это расставание было переведено Елизаветой II.

Риветт утверждает, что если бы у Дианы был шанс и ей дали выбор, то она бы осталась и попыталась создать счастливый брак.

Принц Чарльз и Диана объявили о своем расставании в 1992 году. На финализацию развода потребовалось еще четыре года.

«После того, как пара объявила о том, что временно расстается, королева приказала им оформить развод, коли они больше не состоят в отношениях», — отмечает королевский эксперт Дина Эпперс.

«Им нужно было уладить вопросы о том, кто и когда будет проводить время с сыновьями, но это было сделано через их помощников», — цитирует знатока Mirror.

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Тайны прошлого: Елизавета II настояла на разводе Чарльза с Дианой
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