ЗВЕЗДЫ

Далекий 1948: Елизавета II «зашифровала» сообщение о беременности

Семьдесят лет назад отношение к беременности было гораздо более консервативным, чем в наши дни.

Далекий 1948: Елизавета II «зашифровала» сообщение о беременности
Елизавета II скрывала беременность. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

За прошедшие семьдесят лет мир кардинально изменился, став более раскрепощенным. Эти перемены коснулись и такой деликатной темы, как объявления о беременности.

Звезды уже давно без стеснения оповещают через соцсети о пополнении в семье. Этот тренд коснулся и королевской семьи.

Когда Кейт Миддлтон была беременна все три раза, то в официальном аккаунте Кенсингттонского дворца появлялся пост, в котором говорилось, что герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что ждут ребенка.

Но даже до этого, Диана и Сара Фергюсон обсуждали эту новость с прессой, задав тренд. При этом обе королевские особы делали это в непринужденной манере.

Однако с королевой все обстояло совсем иначе. В 1948 году монарх (тогда еще просто принцесса Елизавета) дала публике знать, что находится в положении, при помощи весьма расплывчатой формулировки.

Несведущий человек мог вообще не понять, что это сообщение о беременности, если не знал «шифра».

«Ее Королевское Высочество принцесса Елизавета не будет принимать приглашения после конца июня», — гласило заявление.

Она родила Чарльза в ноябре этого же года, то есть не показывалась в свете целых пять месяцев, пока не появился ребенок, пишет Mirror.

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беременностьБританская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета II

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Далекий 1948: Елизавета II «зашифровала» сообщение о беременности
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