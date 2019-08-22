Татьяна Навка показала фото с дня рождения дочери

Татьяна Навка опубликовала в Instagram трогательное фото со дня рождения своей младшей дочери Нади. Девочке исполнилось 5 лет. На снимке малышка нежно целует маму в щеку, а Татьяна держит в руках белые розы.

Надя одета празднично: на ней платье с красными цветами на голубой юбке и окантовкой под цвет по линии рукава, а также белоснежные босоножки, украшенные розами, и носочки с кружевами.

Татьяна одета просто: она в белом брючном костюме и в белых кроссовках.

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Снимок Навка опубликовала под хэштегами #счастье и #мой ангел. Ранее в мини-блоге Татьяны появилось фото, сделанное в палате клиники вскоре после рождения наследницы.

По признанию Олимпийской чемпионки по фигурному катанию, рождение дочки — «наш на маленький комочек счастья, нежности и чистоты», дал новые силы, эмоции, энергию, любовь, и даже перевернул жизнь.

Напомним, Надя родилась у Татьяны Навки и Дмитрия Пескова в Подмосковье в 2014 году, а через год, в Сочи, пара сыграла свадьбу.

У Татьяны есть еще одна дочь, 19-летняя Александра, родившаяся в браке с фигуристом Александром Жулиным.