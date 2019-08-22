ЗВЕЗДЫ

Необычно и стильно: Кудрявцева облачилась в платье-футляр в первый рабочий день

Телеведущая приступила к съемкам новых выпусков «Звезды сошлись» после отпуска.

Необычно и стильно: Кудрявцева облачилась в платье-футляр в первый рабочий день
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева в конце августа анонсировала выход нового сезона шоу «Секрет на миллион». Позже она приступила к съемкам еще одного проекта «Звезды сошлись». Пока девушка была в отпуске ее заменяла Ольга Орлова. Теперь телеведущая вернулась с новыми силами. Этим летом она успела отдохнуть сначала в Майами, а потом в Сингапуре с подругами. Последние недели отпуска она полностью посвятила семье.

Еще 9 августа Лера делилась снимками с первого дня рождения дочки Марии. В тот радостный момент она устроила праздник у бассейна. Тогда повидаться с маленькой сестрой приехал даже старший сын телеведущей Жан, который уже обзавелся собственной семьей. После таких насыщенных каникул Кудрявцевой было сложно вернуться к работе. 22 августа она приехала в телецентр «Останкино», где прошли съемки новых выпусков «Звезды сошлись».

В соцсети звезда поделилась кадрами со съемочной площадки. «Не могу сказать , что я скучала по работе. Неа», — призналась она. Однако на снимках Лера выглядела счастливой и отдохнувшей. В первый рабочий день она облачилась в платье-футляр небесного цвета. Образ телеведущая дополнила бежевыми туфлями-лодочками и миниатюрным браслетом с драгоценными камнями. Волосы она выпрямила, а на лицо нанесла нежный макияж.

Соведущий блондинки Оскар Кучера много шутил, стараясь расслабить коллегу. Он, по всей видимости, был рад приступить к работе. Поклонники отметили, что Кудрявцева выглядит бесподобно. «Какой бесподобный цвет платья! Тебе очень идёт! Как всегда, шикарна!», «Лера! Платье прелесть!!! Моя модель и цвет ещё фантастический», «Зато по вам соскучились», «Лера, вы красотка», «Красота неземная!», «Лера, вы очень красивая, и одеваетесь со вкусом», — отозвались подписчики.

А вы смотрите передачи с Лерой Кудрявцевой?

 

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Звездный стильЛера КудрявцеваПрограма "Звезды сошлись"

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Необычно и стильно: Кудрявцева облачилась в платье-футляр в первый рабочий день
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