ЗВЕЗДЫ

Жена Стаса Михайлова отметилась пластичным танцем на отдыхе

Звездная семья приехала во Францию и повесилась на вечеринке друзей.

Жена Стаса Михайлова отметилась пластичным танцем на отдыхе
Стас Михайлов с женой. фото: globallookpress.com

Этим летом звезды разъехались по разным курортам. Одним из самых популярных стал итальянски город Форте-дей-Марми, там нежились под солнцем Ксения Бородина, Григорий Лепс с семьей, дети Александра Малинина. Также популярным местом для отдыха стала Испания. Там проводят время: Юлия Ковальчук, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Ляйсан Утяшева и Павел Воля. А вот Стас Михайлов на одном месте предпочитает не сидеть.

На днях певец веселился на яхте в Монако. Компанию ему составила супруга Инна, а также звезды: телеведущая Марина Ким и певица Зара. Теперь артист оказался во Франции, недалеко от Ниццы. Вместе с семьей он приехал на вечеринку друзей. На этот раз отрывалась и даже пустилась в пляс его супруга. Она доказала, что в 46 лет можно двигаться не хуже молодых девушек. Возлюбленная певца в черной майке и шортах с цветочным принтом стала зажигательно танцевать под живую музыку.

Гости вечера даже искупали Инну в овациях, а также за кадром был слышен мужской голос, кричащий: «Вау!». К слову, не только жена Михайлова, но и другие гости праздника показали свои хореографические способности. Однако поклонники пришли в восторг от пластичности движений женщины. К слову, не отставала от мамы и ее дочь Ева. Она тоже танцевала под звуки латинской музыки. «Грациозно танцует!», «Как зажигательно Ева танцует!», «Фигурка просто безупречная!», «Можно смотреть вечно», — прокомментировали пост подписчики.

А вот Стас Михайлов танцевать не стал. Он подыгрывал музыкантам, тряся маракасами. Певец был облачен в яркую желтую футболку, поэтому не заметить его было невозможно.

А вам понравился танец Инны?

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звездные семьиЗвездный стильИнна МихайловаСтас Михайлов

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Жена Стаса Михайлова отметилась пластичным танцем на отдыхе
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