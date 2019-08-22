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Визажист раскрыл секрет свадебного макияжа Меган Маркл

Дэниель Мартин, который работает в Сиэтле, рассказал, как создавался образ герцогини Сассекской для церемонии венчания.

Визажист раскрыл секрет свадебного макияжа Меган Маркл
Раскрыта тайна идеального свадебного мейкапа Маркл. Фото: Gloabal Look Press

Визажист Меган Маркл Дэниель Мартин рассказал, как создавался безупречный макияж герцогини Сассекской для свадьбы.

Сам стилист не смог встретиться с ней лично, поэтому все консультации он давал в своих письмах, а для наглядности оба использовали имиджи из Pinterest.

«У нас не было «пробы пера», так как она никак не могла найти время, чтобы прийти на «примерку» макияжа. Но я знал, что ей нравится, а что нет, и к письмам прикреплял картинки из Pinterest (социальный интернет-сервис, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. — Прим. ред.) — это отличный инструмент», — пояснил мастер.

Мартин, который проработал с Маркл на протяжении почти десяти лет, отмечает, что когда создает образ невесты, то старается, чтобы новобрачная выглядела той, кем является на самом деле.

«Для невесты — это как появление на красной дорожке и очень важно, чтобы она чувствовала себя комфортно», — поясняет он.

Мартину известно, что одно из жестких требований Маркл к макияжу — это не прятать веснушки.  Визажист учел это пожелание — Меган на свадьбе выглядела естественно и в то же время безупречно, пишет The Sun.

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Визажист раскрыл секрет свадебного макияжа Меган Маркл
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