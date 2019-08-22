Медицинский наряд: Елена Малышева примерила для съемок платье-халат

Видеть главного телеврача в белом халате не привыкать… В таком виде она появляется в каждом выпуске. Однако на днях ведущая главного шоу о здоровье решила сменить имидж, представ перед поклонниками в гламурном наряде медсестры.

«Голосуем за новую форму моей медицинской одежды. Длина такая и сам халатик такой оригинальный. Или длиннее?» — подписала видео примерки Елена.

Как оказалось, новую «форму» звезде экрана подобрали костюмеры Наташа Суровенкова и Инна Гриер. Однако многие поклонники от дизайнерских решений остались не в восторге.

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Некоторые подписчики телезвезды заметили, что белое платье мало похоже на одежду медицинского работника. Более того, добавили, что телеведущей больше идут классические брючные костюмы. Тем более что звезда экрана сильно похудела на собственной фирменной диете и разгрузочных «гречневых днях».