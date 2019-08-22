Маленькая принцесса: Лиза Галкина нарядилась в платье с принтом тюльпанов

Белокурая дочь Пугачевой и Галкина всегда предстает в Instagram в стильных образах.

Лиза Галкина продолжает идти в авангарде детской моды, радуя пользователей Сети стильными образами. На снимке, появившемся в Instagram, малышка представила необыкновенный наряд, выгодно оттенивший золотые кудряшки девочки.

Лизу нарядили в черное платье с большими розовыми тюльпанами и золотым поясом. Волосы, ниспадающие на спину, украшены перламутровыми заколками. Лиза стоит рядом с Гарри, одетым в серую футболку с крупным принтом.

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На снимке дети напряженно наблюдают за событиями, которые остаются вне досягаемости подписчиков. Однако это их ничуть не расстроило, ведь главное — то, что они смогли рассмотреть своих любимчиков.

Без сомнения, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой становятся все более популярными персонами, похоже обгоняя во всенародной любви своих звездных родителей.

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«Вроде дети-то чужие, а как родные!», «Важно, чтобы не закружились головы от славы», «До чего же хороши!», «Красотули!» — не скрывая чувств, отозвались поклонники.