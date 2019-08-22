Игорь Крутой отметил харизму Ольги Бузовой

По мнению композитора, именно в ней и кроется ее успех на музыкальном поприще.

Певица и телеведущая Ольга Бузова, несмотря на бесконечную критику, продолжает выступать с концертами по всей стране, которые собирают все больше и больше людей.

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В недавнем интервью композитор Игорь Крутой попытался объяснить успех телеведущей «Дома-2» на музыкальном поприще. По его мнению, все дело в харизме бывшей супруги футболиста Дмитрия Тарасова.

«Любой успех надо анализировать. Если бы это было так просто, все артисты сегодня имели бы по 16 млн подписчиков в Instagram. Бузова — одна из немногих, кто это имеет. Значит, в ней есть харизма», — высказался композитор.

Недавно Ольга Бузова выпустила новый клип на песню «Лайкер». Спустя несколько дней после премьеры украинская певица Ольга Полякова обвинила ее в плагиате, посчитав, что телеведущая скопировала ролик на ее композицию «Королева ночи». Бузова на эти претензии пока не ответила.