Муцениеце и Прилучный сделали трогательные семейные фото с детьми

Агата Муцениеце и Павел Прилучный в прошлом году пережили кризис в отношениях. Несколько дней они жили раздельно и едва окончательно не расстались. Однако когда актер пришел домой собирать вещи, то понял, что не может жить без своей возлюбленной. С тех пор появлялись разные слухи, портящие репутацию звезды «Мажора», но они так и не подтвердились, а супруги то и дело демонстрируют настоящую семейную идиллию.

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Этим летом пара отдыхает в Испании со своими детьми — Тимофеем и Мией. Влюбленные много гуляют, загорают и посещают различные рестораны с местной кухней. Не так давно Агата призналась, что порой ей с трудом удается уговорить мужа попозировать для фото. Актер устал от публичной жизни, поэтому в отпуске ему не хочется сниматься даже для домашнего архива. Однако Муцениеце все равно удается то подловить, как он плавает в бассейне с наследниками, то как он играет с ними.

Похоже, что отпуск супругов подходит к концу. По этому случаю актрисе удалось сделать несколько семейных фото. Агата поделилась кадрами, которые сделала в бассейне. На них она позирует в черном купальнике с цветочным декором на бретельках. А Прилучный сначала улыбается в шляпе и солнцезащитных очках. Чуть позже он облачается в маску для плавания под водой. Рядом с парой позируют Мия и Тимофей, которые успели приобрести бронзовый загар.

«Налепили семейных себяшек», — написала Муцениеце.

Поклонники были рады видеть звездную семью в полном составе. Они одарили влюбленных комплиментами. «Такие классные», «Вы мой идеал счастливой семьи!», «Малой чисто Прилучный, копия!», «Девочка похожа на маму, а мальчик копия папы», «Ужасно милые», «У Тимоши уже зубы такие, как быстро летит время», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится эта семья?