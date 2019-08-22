ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова призналась, как провела бы последние дни жизни

Звезда откровенно рассказала, чтобы она сделала узнав о скором конце света.

Анфиса Чехова призналась, как провела бы последние дни жизни
Анфиса Чехова/https://www.instagram.com/p/B1dbUFGIOll/

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram очередное собственное фото. На этот раз она в длинном темно-синем пиджаке с белой оторочкой по краям и босоножках на высоком каблуке, сидит в а-ля старинном кресле, закинув ноги на стол, на котором лежит темно-синяя шляпа с большими краями. Возможно, именно в этой элегантной позе звезда и задалась вопросом, чтобы она стала делать, если бы через неделю наступил бы конец света?

По ее словам, она уделила бы в последние дни жизни все свое внимание и любовь тем, кого любит. Ведь не секрет, что именно им, самым любимым, всегда и достается меньше всего любви.

А после этого Анфиса вместе со своей семьей улетела бы в теплые, красивые края, например, Фиджи или Бора-Бора. Причем, на самолет приобрела бы самые лучшие билеты, отель обязательно был бы на берегу океана, причем самый роскошный. И все семь дней наслаждалась бы отдыхом с самыми близкими — вкусная еда, красивая природа, разговоры с мамой, рассуждала бы о политике с ее супругом, играла бы с сыном…

Еще знаменитость взяла бы с собой своего дядю с его детьми, папу. И, конечно, еще хотела бы разделить ужин за большим круглым столом со своими близкими друзьями, играла бы в карты, веселились. Вот таким образом звезда хотела бы провести последние дни на Земле, перед тем как планете придет конец.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса Чеховалюбовьтелеведущая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анфиса Чехова призналась, как провела бы последние дни жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: