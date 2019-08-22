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Директор школы обнародовала расписание принца Джорджа

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон 5 сентября пойдет во второй класс.

Директор школы обнародовала расписание принца Джорджа
Принц Джордж во втором классе начнет вести дневник. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Принца Джорджа ожидает весьма насыщенный учебный год. 5 сентября наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет во второй класс, где ему будут преподавать новые дисциплины.

Итак, маленькому Кембриджу предстоит изучать математику, английский, естественные науки, географию, историю религии, французский и информатику. Он также будет посещать уроки физкультуры, рисования, музыки, драмкружок и курс по информационным технологиям проектирования.

Хелен Хэслем, директор школы Thomas’s Battersea, отмечает, что расписание для второго года обучения учитывает выросшие способности детей как в сфере академических знаний, так и в социальном плане.

После завершения обучения чтению, письму и арифметике в первом классе к ученикам второго класса будут предъявляться более высокие требования. Они начнут вести свои дневники успеваемости, куда будут записывать домашние задания, пишет Express.

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Директор школы обнародовала расписание принца Джорджа
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