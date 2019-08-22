Директор школы обнародовала расписание принца Джорджа

Принца Джорджа ожидает весьма насыщенный учебный год. 5 сентября наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет во второй класс, где ему будут преподавать новые дисциплины.
Итак, маленькому Кембриджу предстоит изучать математику, английский, естественные науки, географию, историю религии, французский и информатику. Он также будет посещать уроки физкультуры, рисования, музыки, драмкружок и курс по информационным технологиям проектирования.
Хелен Хэслем, директор школы Thomas’s Battersea, отмечает, что расписание для второго года обучения учитывает выросшие способности детей как в сфере академических знаний, так и в социальном плане.
После завершения обучения чтению, письму и арифметике в первом классе к ученикам второго класса будут предъявляться более высокие требования. Они начнут вести свои дневники успеваемости, куда будут записывать домашние задания, пишет Express.