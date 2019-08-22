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Жасмин поэтично рассказала о женском предназначении

Певица поделилась трогательным снимком сына и дочери.

Жасмин поэтично рассказала о женском предназначении
Жасмин/instagram.com/jasmin/

В последнее время в аккаунтах Жасмин в социальных сетях все чаще стали появляться снимки детей, 7-летней Маргариты и 3-летнего Мирона, а сама певица публикует комментарии к фото, связанные с воспитанием наследников.

В развитии темы артистка пошла еще дальше и заговорила о женском предназначении. В мини-блоге Жасмин в Instagram улыбающиеся Маргарита и Мирон сняты в обнимку на фоне природы.

«Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем (Марк Твен). Согласны?» — задала вопрос подписчикам Жасмин в поэтичной форме и призналась, что не устает благодарить судьбу за редкий дар судьбы, ведь в юном возрасте ей посчастливилось обрести сцену. Но все же есть другое призвание, которой не затмит собой никакая карьера — бесценный дар быть мамой.

По словам певицы, материнство наполняет смыслом каждый день: каждый новый шаг твоего малыша, каждый его успех, когда женщина видит, как прорастают зерна наставлений, — неоценимо важны в жизни женщины.

Надо ли упоминать о том, что большинство подписчиков поддержали Жасмин. «Детки — это космос, я три раза это ощутила», «Дети — наше все!», «Жасмин, вы — прекрасная мать, и Маргарита с Мироном у вас счастливыми растут, это видно», — тепло отреагировали на пост певицы поклонники.

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Жасмин поэтично рассказала о женском предназначении
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