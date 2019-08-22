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Екатерина Андреева рассказала, как слово может изменить тело

Телеведущая призвала выкинуть на помойку негативные привычки,

Екатерина Андреева рассказала, как слово может изменить тело
Екатерина Андреева/instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась на своей странице в Instagram мыслью о том, что слово может оказывать влияние на тело.
Звезда напомнила слова великого мудреца Лао-Цзы, что нужно принять то, что у тебя есть и у тебя в руках окажется вся Вселенная. Андреева полностью с ним согласна и считает, что начать менять свою жизнь к лучшему можно с любого дня недели или хоть прямо сейчас.

По ее словам, нужно выкинуть на помойку утренние ежедневные негативные привычки, улыбнувшись сказать: «Сегодня я проживу день, никого не осуждая» или «Не буду сегодня раздражаться»… Можно даже почистить зубы левой рукой, главное сломать стереотип, давнюю привычку. Попробуйте, и вас ждут очень новые и приятные ощущения. Потому что изменение мышления приводит к глубоким изменениям и в физическом теле.
По мнению Андреевой, чтобы что-то изменить, нужно начать процесс внутренней эволюции, и в первую очередь задать себе простые, но очень важные вопросы. Например, попытаться понять, почему я живу так, как не хочу, что мне нужно в себе изменить, что именно мне мешает?

Знаменитость уверена, что после этого человек начнет меняться, а значит новой личности потребуется новое тело, биохимия которого начнет меняться в соответствии с новыми мыслями. И, например, если человек болел, он начнет выздоравливать.

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Екатерина АндрееваЛао-Цзытелеведущаяфилософские мысли

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Екатерина Андреева рассказала, как слово может изменить тело
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