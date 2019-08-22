ЗВЕЗДЫ

Двое из ларца: Кожевникова облачила сыновей в одинаковые наряды

Актриса отдыхает с семьей в Испании.

Двое из ларца: Кожевникова облачила сыновей в одинаковые наряды
Мария Кожевникова. фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Мария Кожевникова не так давно призналась, что не состоит в официальном браке со своим возлюбленным — бизнесменом Евгением Васильевым. Они обвенчались в Ницце в 2013 году, но вот до ЗАГСа так и не дошли. Дело в том, что позже артистка была «постоянно» беременна. Первенца Ивана она родила в 2014 году, второго сына Максима в 2015-ом, а младшего Василия в 2017-ом. Девушка не скрывает, что очень счастлива и без штампа в паспорте.

Этим летом Мария с семьей отправилась отдыхать в Испанию. В городе Марбелья она много гуляет, купается в море и загорает. Актриса даже побывала на рыбалке со своими наследниками. На днях она поделилась снимком, на котором позирует в закрытом купальнике с младшим сыном. Девушка продемонстрировала стройную фигуру. К слову, после последних родов она долго не могла избавиться от лишних килограммов.

А позже Кожевникова устроила фотосессию и для других сыновей. На палубе ей удалось запечатлеть подросших Ваню и Максима. Они были облачены в одинаковые наряды: джинсовые шорты, белые футболки и шапочки в тон. «Я влюблена в несколько мужчин, что делать?» — написала звезда. Поклонники пришли в восторг от снимка. Они отметили, что Мария очень счастливая женщина.

«Ой красаааааавцыыы», «Наслаждаться, Маш», «Это самая прекрасная любовь на свете», «Любить их дальше ещё сильнее, и рожать подругу-союзницу-напарницу-красавицу дочку», «Какие красавчики, один мамин, другой папин», — прокомментировали пост подписчики. К слову, море даже на берегу холодное, но это не мешает Кожевниковой плескаться в воде. Она призналась, что уже привыкла к таким охлаждающим процедурам.

А вы бы хотели иметь большую семью?

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Двое из ларца: Кожевникова облачила сыновей в одинаковые наряды
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