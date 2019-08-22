Отказавшаяся от диет Седокова «перешла» на жареную курицу

Певица призналась, что к 36-ти годам смогла полюбить себя такой, какая есть.

Седокова стала мамой в третий раз в 2017-м году. Певица родила любимому человеку, имя которого не называла, сына. В декрете не засиделась: к работе девушка приступила почти сразу, а вот вернуть форму также быстро артистке не удалось.

«Мне 36 лет и у меня трое детей. И люблю свое тело таким, какое оно у меня есть», — высказалась на замечания хейтеров в Сети звезда.

Впрочем, Седокова не шутила, говоря, что «диеты — не для нее». На днях артистка показала вкуснейшую жареную курочку, которую съела на ужин.

«Могу себе теперь позволить и это», — подписала снимок звезда.

Подписчики похвалили артистку за искренность. К тому же, и в этом весе Анна выглядит фантастически и продолжает сводить с ума мужчин. Так недавно певицу заподозрили в романе с латвийским баскетболистом, который младше ее на девять лет.