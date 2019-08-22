Звездный выбор: Дана Борисова променяла автомобиль на метро

После лечения от пагубной зависимости в Таиланде и самых разных поездок, в том числе с мамой и дочерью на теплоходе по Черному морю, телеведущая вернулась в Москву.

Только вот от столичных пробок та, кажется, успела отвыкнуть. И заявила на днях, что пересела на метро.

«Я люблю тебя метро», — подписала Борисова фотографию столичной «подземки». Правда, пост оказался с иронией. Телеведущую поразил тот факт, что в метро сидят одни мужчины, в то время как женщины и дети стоят в проходе.

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«Дорогие мужчины, уступайте места беременным женщинам, да и не только беременным», — возмутилась знаменитая блондинка.

Напомним, ранее Борисова сообщила, что нашла постоянную работу в качестве телеведущей. Правда, раскрывать детали не стала. И не сообщила, на каком канале ее можно будет вскоре увидеть.