Невероятно, но факт: Миддлтон получила помолвочное кольцо Дианы от принца Гарри

Ювелирное изделие, как выяснилось, не принадлежало Уильяму, а его стоимость оценивается в 300 тысяч фунтов стерлингов.

Кольцо принцессы Дианы, которое сейчас украшает палец Кейт Миддлтон, является, пожалуй, одним из самых знаменитых ювелирных украшений в мире.

Однако мало кому известно, что оно вполне могло принадлежать Меган Маркл. Тем не менее, оно «ушло» к герцогине Кембриджской, причем с легкой руки принца Гарри.

В новом документальном фильме «История Дианы» компании Amazon Prime бывший дворецкий принцессы Уэльской Пол Баррелл рассказал, что ювелирное изделие, которое стало помолвочным кольцом герцогини Кэтрин в 2011 году, ранее принадлежало герцогу Сассекскому.

После смерти Дианы в 1997 году у принцев Уильяма и Гарри появилась возможность выбрать любимые украшения из коллекции матери и младший брат забрал себе кольцо с сапфиром, стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов.

Перед тем, как Уильям сделал Кейт предложение, Гарри предложил брату подарить ей кольцо Дианы, чтобы таким образом почтить память матери.

«Гарри сказал ему: «Будет ли это уместно, если ты подаришь ей кольцо мамы?», — рассказал Баррелл, добавив, что такой бескорыстный поступок как нельзя лучше показывает отношение Сассекса к своей матери.

«Однажды это кольцо окажется на английском престоле», — цитирует экс-дворецкого Express.