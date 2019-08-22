Летучая рассказала, где отдыхала при ограниченных финансовых возможностях

Экс-ведущая «Ревизорро» отметила, что не всегда нежилась на Мальдивах.

Этот август знаменитая блондинка проводит на райских островах в компании мужа — адвоката Юрия Анашенкова. Звезда делится с поклонниками фотографиями роскошной виллы на берегу океана, вкуснейшими ужинами морепродуктами и поездками на катерах.

Как-то Елена призналась даже, что устала от подобной роскоши и отправилась на местный рынок. Видимо, сменить обстановку.

Однако звезда так отдыхала не всегда. Летучая рассказала, что был период в жизни, когда путешествовать хотелось, но не было возможностей.

«Это офисная работа и полное отсутствие финансов. Первой страной, куда я смогла поехать, был Египет. Зато я счастлива увидеть мир сейчас», — разоткровенничалась она.

Добавим, что теледиве и сейчас приходится немало работать. Елена как-то призналась, что «не готова сидеть у мужчины на шее» и по-прежнему спит всего по несколько часов из-за большого количества собственных проектов.