Анну Седокову заподозрили в романе с женатым баскетболистом

В Сети распространились слухи, что 36-летняя певица Анна Седокова закрутила новый роман. По информации интернет-портала Woman.ru, избранником исполнительницы стал латвийский баскетболист Янис Тимма. Спортсмен младше бывшей солистки группы «ВИА Гра» на 9 лет.

Баскетболиста и певицу случайно увидели вместе на одном из турецких курортов, что и стало поводом для разговоров. Анна Седокова пока комментариев на этот счет не давала.

Янис Тимма женат на девушке по имени Сана, у него есть маленький сын Кристиан. При этом в его блоге нет ни одной фотографии с супругой, а с пальца исчезло обручальное кольцо. Недавно спортсмен перебрался в Москву, где представляет клуб «Химки».

Напомним, у Анны Седоковой трое детей. Но лишь двое живут с ней в Москве. За младшую дочь Монику певица «сражалась» с бывшим мужем Максимом Чернявским в суде. В итоге девочка живет с отцом в США, исполнительнице разрешено ее видеть лишь на каникулах.