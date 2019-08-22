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Анну Седокову заподозрили в романе с женатым баскетболистом

Такая информация появилась в нескольких СМИ.

Анну Седокову заподозрили в романе с женатым баскетболистом
Анна Седокова Фото: globallookpress.com

В Сети распространились слухи, что 36-летняя певица Анна Седокова закрутила новый роман. По информации интернет-портала Woman.ru, избранником исполнительницы стал латвийский баскетболист Янис Тимма. Спортсмен младше бывшей солистки группы «ВИА Гра» на 9 лет.

Баскетболиста и певицу случайно увидели вместе на одном из турецких курортов, что и стало поводом для разговоров. Анна Седокова пока комментариев на этот счет не давала.

Янис Тимма женат на девушке по имени Сана, у него есть маленький сын Кристиан. При этом в его блоге нет ни одной фотографии с супругой, а с пальца исчезло обручальное кольцо. Недавно спортсмен перебрался в Москву, где представляет клуб «Химки».

Напомним, у Анны Седоковой трое детей. Но лишь двое живут с ней в Москве. За младшую дочь Монику певица «сражалась» с бывшим мужем Максимом Чернявским в суде. В итоге девочка живет с отцом в США, исполнительнице разрешено ее видеть лишь на каникулах.

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Анна СедоковаАнна Седокова последние новостиМаксим Чернявскийслухи о романе

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Анну Седокову заподозрили в романе с женатым баскетболистом
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