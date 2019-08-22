Без макияжа и в свитере: Джоли проводила старшего сына в университет

В апреле этого года был завершен затянувшийся бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. Все шестеро детей остались с матерью, но у актера есть право с ними видеться и участвовать в их воспитании. Несмотря на слухи, что одна из самых привлекательных актриса в Голливуде не идеальная родительница и даже позволяет своим наследникам употреблять алкоголь, сама звезда на публике демонстрирует лишь положительные качества и выглядит как примерная мать.

Даже в рабочие поездки Джоли старается брать с собой отпрысков. Папарацци то и дело удается заснять актрису, когда она гуляет или ходит по магазинам с наследниками в Лос-Анджелесе. Старшему сыну знаменитости Мэддоксу Шивану уже 18 лет. Он еще в прошлом году определился с будущей профессии. Юноша решил идти не по стопам звездных родителей, а стать биоинжинером. Он выбрал университет в Южной Кореи, где впервые побывал в ноябре минувшего года, для учебы.

На днях Джоли вместе с наследником приехала в Сеул. Актриса лично проводила сына на первые занятия в университет Енс, где парень будет учиться на факультете биохимии. Для появления на публике звезда не стала наносить макияж и облачаться в роскошный наряд. Она предпочла выглядеть стильно и просто. Анджелина надела черную майку в бельевом стиле с брюками в тон. Поверх она надела свитер бежевого цвета, который потом сняла.

Актриса с удовольствием пообщалась со студентами, которые пришли познакомиться со знаменитостью. «Сегодня я уезжаю. Оставлю сына здесь. Все понимаю и стараюсь не плакать», — призналась она. Руководство университета провело для Джоли и ее наследника экскурсию по учебному заведению и общежитию. Голливудской артистке все понравилось. Примечательно, что Питт не приехал, чтобы проводить сына. Как оказалось, Мэддокс мало общается со своим приемным отцом, а вот с мамой очень близок. Напомним, что у Джоли и Питта только трое биологических детей— Шайло, Нокс и Вивьен — а остальные приемные.

А вы бы позволили своим детям учиться в другой стране?