Волочкова объяснила, зачем ей нужны «шпагаты на катере»

Бывшая артистка Большого театра, а теперь автор и постановщик собственных шоу, не приемлет обыденности. Может поэтому шпагаты она делает не только на сцене, но и в самых неожиданных местах.

Во время отдыха в Греции девушка снова удивила подписчиков растяжкой. Да еще какой! Настя села на шпагат прямо на катере. Любопытно, что тот при этом на полном ходу рассекал волны… Подписчики обвинили балерину в беспечности. Ведь так и упасть можно легко.

Однако Настя другого мнения.

«Я так живу и я такая, какая есть. Шпагаты — это часть меня и результат долгих лет упорных тренировок, — призналась Волочкова. — Я эпатажный человек, известный и мне нравится ездить в такой позе по морю. Но советую мой трюк не повторять. Можно упасть в воду, еще не дойдя до бортика».

Рассказала девушка и о том, зачем же ей нужны фотографии в купальнике. К слову, во время последнего отпуска с собой у Волочковой их оказалось в чемодане аж 10 штук.

«Взяла в Грецию много красивых купальников. Закрытых и с камнями, как я люблю. Но я не могу в них плавать, — призналась та. — В них жарко, неудобно. А когда находишься у теплого моря на солнышке хочется поплавать в мини-трусиках и загорать, как все нормальные люди».

Знаменитая блондинка отметила, что полностью довольна своей фигурой. И было бы странно купаться, к примеру, в пальто.

«Но вот посмотрите какая я худенькая, — прокомментировала Анастасия. — И зайди я в воду в теплой одежде, разговоров было бы еще больше. А из-за негативных комментариев в Instagram больше всего переживает мой любимый человек и говорит: «Настя, ну посмотри, как они могут такое писать. Вот я и решила его не травмировать и на время отдыха в Греции отключить функцию комментирования совсем».