Прохор Шаляпин посвятил трогательное стихотворение Виталине

Несмотря на то, что у певца возможно появился внебрачный сын, на отношения влюбленных эта новость не повлияла.

Прохор Шаляпин больше знаменит своими любовными похождениями, чем творчеством. Его отношения с возрастной бизнесвумен Ларисой Копенкиной закончились громки разводом, как и роман с моделью Анной Калашниковой. Вот уже год артист встречается с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Влюбленные решили, что не будут торопиться со свадьбой. Для начала они хотят обзавестись ребенком.

В начале лета появились слухи, что Прохор и Виталина расстались. Поводом для сплетен послужило то, что на детекторе лжи было доказано — певец изменял своей избраннице. Более того, его бывшая возлюбленная Татьяна Гудзева объявила, что ждет от звезды ребенка. В июле она родила сына. В свидетельстве о рождении значится имя Шаляпина. Однако даже после этого Виталина заверила, что полностью доверяет своему избраннику и готова будет принять его ребенка, если отцовство будет доказано.

Похоже, что такая поддержка со стороны возлюбленной вдохновила Прохора. Он опубликовал несколько романтичных снимков с Виталиной, где они вместе позируют в торговом центре. Певец посвятил стих своей любимой женщине.

«Если вы встретите женщину тихую, точно идущую в шорохах сна, с сердцем простым и с душою великою, знайте, что это — она! Если вы встретите женщину чудную, женщину, чуткую, точно струна, чисто живущую жизнь свою трудную, знайте, что это — она! Если увидите вы под запискою имя прекрасней, чем жизнь и весна, знайте, что женщина эта — мне близкая, знайте, что это — она! », — процитировал артист поэта Игоря Северянина.

Поклонники оценили поступок Шаляпина и восхитились совместными кадрами. «Очень красивые и счастливые!», «Какие вы прекрасные. Берегите друг друга. Не слушайте злопыхателей», «Наконец-то совместное фото!», «Наконец-то Прохор, ты нашел себе достойную женщину, она очень хорошая», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что певец не делился снимком с возлюбленной целый месяц.

А вам нравится эта пара?