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Порошина призналась, что до сих пор пытается похудеть после родов

Актриса снималась в продолжении сериала "Родители", когда ее сыну было всего 2,5 месяца.

Порошина призналась, что до сих пор пытается похудеть после родов
Мария Порошина. Фото: GlobalLookPress

Мария Порошина в пятый раз стала мамой в январе. Актриса родила сына, который стал братом четырем ее дочерям. Об отце ребенка артистка не рассказывает, зато охотно говорит о работе и том, как непросто возвращаться в форму после родов.

С 26 августа Порошину можно будет увидеть в сериале «Родители» на канале «Супер». Второй сезон выходит спустя пять лет. Героиня актрисы неожиданно меняется: из «доброй феи» она превращается в свекровь-фурию, которая ревнует сына к невестке.

Любопытно, что в сериале актриса снималась, когда ее малышу было всего 2,5 месяца. Несмотря на съемки, молодая мама кормила сына грудью, так как считает грудное вскармливание неотъемлемой частью материнства. Правда, на съемочную площадку младенца не брала — график позволял не отлучаться на целый день. Теперь актриса продолжает бороться за тонкую талию, но без фанатизма.

«В форме держать себя тяжело. У меня сейчас белковые дни (то есть ем преимущественно белок) и продолжатся они еще месяца два, нужно похудеть после родов. Конечно, нельзя распускать себя, потому что элементарно тяжело играть на сцене, когда у тебя лишний вес. Мы гастролировали два месяца со спектаклем и действительно понимаешь, что очень важно быть легким, подвижным на сцене. Да и когда худеешь, моложе начинаешь выглядеть. А вообще я довольно слабохарактерная, легко могу съесть пельменей, если захочу. Пусть я буду толстенькой, но зато на душе будет хорошо!»- рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro актриса.

Ранее актриса упоминала, что придерживается собственной системы питания. Она чередует белковые, углеводные и крахмальные дни. Самую большую порцию позволяет себе на обед, вечером — в два раза меньше.

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Порошина призналась, что до сих пор пытается похудеть после родов
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