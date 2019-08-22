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Ивакова и Ефремов устроили на яхте безудержные танцы

Пара отдыхает в Европе, практически все время проводя на воде.

Ивакова и Ефремов устроили на яхте безудержные танцы
Мария Ивакова /instagram.com/maria_ivakova/

Ведущая «Орла и решки», Мария Ивакова со своим бойфрендом Никитой Ефремовым проводит отпуск в Европе. Пробыв некоторое время во Франции, они на яхте переместились с Италию.

Свой отдых девушка назвала гедонистическим. Коротко она его описала так: «Мы едим, спим, плаваем. Снова едим, спим, плаваем. Потом опять едим, спим, плаваем».

Однако молодая кровь берет свое, чуть позже телеведущая выложила видео, на котором они с Никитой зажигательно танцуют под безудержные ритмы прямо на палубе яхты.

Под постом тут же отметилась звезда «Дома-2» Виктория Боня, которая заявила, что под эту музыку танцует не менее зажигательно. Мария, в свою очередь, призвала подписчиков отмечать в комментариях друзей, которые умеют танцевать не хуже.

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Ивакова и Ефремов устроили на яхте безудержные танцы
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