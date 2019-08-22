Мартышка и очки: Бузову на Бали «обворовала» обезьяна

Ольга Бузова в настоящее время снимается в телешоу «План Б» на Бали. Здесь на нее напала местная обезьяна и украла брендовые очки.

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Любопытно, что сопровождающий ее мужчина предупредил звезду, что лучше бы не подходить к животным в очках, поскольку они их часто срывают. В ответ ведущая «Дома-2» только рассмеялась.

А буквально через несколько секунд очки телезвезды были уже в лапах животного, которое тут же стало его грызть. И, хотя аксессуар удалось забрать назад, он был безнадежно испорчен. Впрочем, Бузову этот инцидент расстроил ненадолго, очки она торжественно подарила обезьяне, чтобы та играла с ними дальше.

Отметим, что Ольга Бузова на Бали словно коллекционирует казусные ситуации. По приезду она сразу отметилась неудачной шуткой про блокадницу, потом станцевала нелепый танец на водопаде, затем местные обезьяны украли у нее рыбу. Интересно, что будет дальше?