Буланова впервые за долгое время показала сына

Татьяна Буланова нечасто радует поклонников свежими снимками. И уж тем более детей. Но на этот раз она сделала исключение.

По словам звезды, так на нее повлиял отдых на Мальдивах, где она проводит время с подругой, ее двумя дочерями и младшим сыном — 12-летним Никитой. Вначале певица выкладывала из отпуска только селфи, а потом, видимо, вошла во вкус и показала сына.

Реакция поклонников была незамедлительной, многие нашли удивительное сходство между матерью и мальчиком. Также подписчики удивились, насколько большой у Татьяны сын. Он уже фактически одного роста с мамой. Никита родился в союзе звезды с футболистом Владиславом Радимовым. И это младший ребенок певицы.

У Татьяны Булановой есть сын от первого брака с продюсером группы «Летний сад» Николаем Тагриным 26-летний Александр, который работает бариста.

На данный момент Татьяна Буланова не замужем.