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Дима Билан поссорился с молодой подругой и вернулся к прежней возлюбленной

Однако, Ксения Дорошкевич не теряет надежды помириться со звездой.

Дима Билан поссорился с молодой подругой и вернулся к прежней возлюбленной
Дима Билан. Фото: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/BILANOFFICIAL/

Дима Билан старается не афишировать свою личную жизнь, придерживаясь старого доброго выражения – счастье любит тишину. Потому обо всех хитросплетениях фанатам артиста остается гадать только по лишь по ленте в его Instagram.

Не так давно артист поделился снимком с приятной, симпатичной брюнеткой. Кем приходится артисту девушка, Билан не написал, но подписчики догадались, а потом и сестра Димы подтвердила кр.ru, что девушка близка артисту. Ею оказалась тренер по йоге Инна Андреева, с которой певец познакомился 10 лет и с тех пор она рядом с ним. Дима и Инна познакомились в Анапе. Кстати, девушка нравится старшей сестре артиста Елене.

Дима Билан и Инна Андреева. Фото
Дима Билан и Инна Андреева. Фото: Instagram

А вот младшей сестренке Анне больше по душе другая подруга Димы Билана – 24-летняя Ксения Дорошкевич, с которой он познакомился на съемках фильма «Герой». По словам знакомого артиста, девушка настоящая поклонница певца и уговорила режиссера снять Диму в роли белого офицера. И по настрою пассии певца, его друзья поняли – Ксения хочет женить на себе завидного холостяка.

Ксения Дорошкевич. Фото
Ксения Дорошкевич. Фото

Но вот недавно, как утверждают друзья Билана, звезда рассорился с Дорошкевич и отписался от нее в Сети. На первый план снова вышла Инна Андреева. Один из приятелей рассказал кр.ru, что, хотя Ксения и поругалась с певцом, она не оставляет надежды помириться с ним, привлекая к этому младшую сестру артиста.

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Дима Билан поссорился с молодой подругой и вернулся к прежней возлюбленной
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