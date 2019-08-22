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Влияние любви: Леди Гага предстала в нежно-романтичном образе

В Instagram певицы тут же отметилась российская актриса Дарья Повереннова.

Влияние любви: Леди Гага предстала в нежно-романтичном образе
Леди Гага/globallookpress.com

Что с нами делает любовь? Жестоких тигров превращает в ласковых котят, а эпатажных певиц в костюме из мяса – в романтически настроенных блондинок. Леди Гага удивила поклонников в своем Instagram новым образом.

На фото, которое выложила в блог звезда, запечатлена нежна блондинка, вдыхающая аромат белых роз. Ее волосы собраны в скромный клубок, с плеча женственно спадает свободный светлый свитер. И только со второго взгляда понимаешь, что это на самом деле та самая некогда дерзкая Леди Гага.

Эти белые розы певица теперь выкладывает практически в каждой истории своего блога. Видимо, нашелся мужчина, который хочет радовать Гагу столь часто. Да и шоувумен не отстает – пост за постом она посвящает ему, таинственному незнакомцу, которого частенько радует кулинарными изысками.

Певица пока не говорит, кому готовит свои вкусные блюда, но, похоже, что это не Купер. Не так давно ее заметили в кафе, где она проводила время со звукорежиссером Дэниелом Хортоном.

Кстати, буквально через несколько секунд после появления поста на странице певицы, под ним отметилась артистка Дарья Повереннова. Она написала:

«Ну, лайкните, что ли меня, товарищи! Чтобы понять, как тут у вас все устроено!»

Стоит ли говорить, что соотечественники Дарьи тут же откликнулись на просьбу своей любимицы.

Комментарий Поверенновой под постом Гаги. Фото
Комментарий Поверенновой под постом Гаги/instagram.com/p/B1dCYIeldCm/
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Влияние любви: Леди Гага предстала в нежно-романтичном образе
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