Александр Васильев раскритиковал стиль Игоря Петренко

Жене актера Кристине Бродской тоже досталось. Ее он бы хотел облачить в более смелые наряды.

Историк моды Александр Васильев проанализировал образ звездной пары Игоря Петренко и Кристины Бродской для портала 7 дней.ру. Эксперт признал, что оба супруга, безусловно, привлекательные люди, однако небольшая работа над их стилем могла бы сделать пару более гламурной.

Бродская, по мнению Васильева, обычно выглядит так, будто у нее муж-ревнивец, который старается ее запаковать. Все ее женские достоинства скрыты от чужих глаз. Игорю же явно не хватает внешнего лоска, его образы довольно унылы. Если добавить немного штрихов к портрету, вроде шарфа, укороченных брюк, модной укладки волос, то он изменится кардинально.

Особенно категоричен модный критик был с образом Петренко в черном смокинге и красной бабочкой. Как пояснил эксперт, так одеваются официанты, обслуживающие банкеты, чтобы отличаться от гостей. А вот красное платье Кристины в данном случае безупречно.

Не оценил Васильев также привязанности Петренко к сочетанию джинсов и пиджака. Так, по мнению стилиста, можно одеваться только дома. Синее платье Бродской он нашел слишком скромным и обычным. Впрочем, заявил эксперт, Кристина слишком хороша и, вполне возможно, она делает правильно, что прячет свои прелести под одеждой. Ведь такую женщину захочет украсть каждый мужчина!

Напомним, Игорь Петренко женат на Кристине Бродской 3 года. За это время они успели родить 3 дочерей, младшей из них всего 6 месяцев. Ранее актер был женат на своей коллеге Екатерине Климовой, от которой у него двое сыновей Корней и Матвей.