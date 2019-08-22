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Бывшая жена Никиты Ефремова просит спасти ее неродившегося ребенка

Такие разные судьбы сложились у недавних супругов.

Бывшая жена Никиты Ефремова просит спасти ее неродившегося ребенка
Никита Ефремов и Ивакова/instagram.com/efremovefremov/globallookpress.com

Никита Ефремов и Яна Гладких прожили в браке всего год. После развода в 2015 году казалось, что мужчина пребывает в некотором смятении – он бесконечно менял пассий и пытался найти себя.

В это время его бывшая достаточно быстро определилась: продолжила карьеру актрисы, нашла второго мужа, звукооператора Ивана Ширшова, родила в 2018 году сына Леву, а потом забеременела вторым. Окружающие, глядя на нее со стороны, радовались ее счастью.

Но жизнь любит преподносить сюрпризы. И подчас они совсем не приятные. То, что переживает в настоящее время актриса – настоящая трагедия. У ее еще не рожденного ребенка определили порок сердца, а на операцию малыша у них с супругом нет денег. Она даже пошла на крайнюю меру – обратилась к людям с протянутой рукой.

Никита Ефремов. Фото
Никита Ефремов/instagram.com/maria_ivakova/

А вот у Никиты Ефремова сейчас как раз все замечательно. Мужчина отдыхает со своей возлюбленной, ведущей «Орла и Решки», Марией Иваковой в Италии. Они катаются на яхте, танцуют, гоняют на мотоцикле и посещают рестораны. Свои блоги молодые люди активно пополняют фото- и видеоотчетами.

Напомним, телезвезда Мария Ивакова тоже когда-то была замужем за предпринимателем Эрнестом Рудяком. Их брак распался в 2014 году.

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Бывшая жена Никиты Ефремова просит спасти ее неродившегося ребенка
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