Той-терьер Устиньи Малининой покатался на велосипеде

Любимец звездного семейства всегда рядом со своей хозяйкой.

Русский той-терьер Мия всегда рядом со своей хозяйкой – Устиньей Малининой, дочерью известного певца. Впрочем, ее обожает все семейство, а теперь и многие поклонники народного артиста России. Ведь о похождениях четвероногой малышки артистическая семья регулярно рассказывает в Сети.

больше по теме Той-терьер Устиньи Малининой поучаствовал в игре на фортепиано Instagram животных звездной семьи пополнился умилительной фотографией.

На сей раз публику порадовала Устинья. Она прокатилась на велосипеде, прихватив с собой Мию. Поездка была снята на видео и выложена в Instagram.

Собачку девушка разместила в корзину над передним колесом. Той, не испытывает ни тени смущения от непривычного способа передвижения, спокойно сидит там, куда его посадили, с любопытством поглядывая по сторонам. Похоже, что собачка привыкла быть послушной.

Одновременно в Instagram животных Малининых (а для них существует отдельный блог) появился снимок этой же собачки, на котором она с очень серьезным прищуром возлежит в кресле.

Напомним, ранее мы писали, как Мия поучаствовала в игре Устиньи на фортепиано. Кроме нее, у Малининых еще есть крольчиха Саманта, овчарка Байкал, пес породы бишон фризе Бруно, шпиц Мими и британская кошка Джосси.