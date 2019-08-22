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Той-терьер Устиньи Малининой покатался на велосипеде

Любимец звездного семейства всегда рядом со своей хозяйкой.

Той-терьер Устиньи Малининой покатался на велосипеде
Устинья Малинина с отцом /instagram.com/ustinya_malinina_official/

Русский той-терьер Мия всегда рядом со своей хозяйкой – Устиньей Малининой, дочерью известного певца. Впрочем, ее обожает все семейство, а теперь и многие поклонники народного артиста России. Ведь о похождениях четвероногой малышки артистическая семья регулярно рассказывает в Сети.

На сей раз публику порадовала Устинья. Она прокатилась на велосипеде, прихватив с собой Мию. Поездка была снята на видео и выложена в Instagram.

Собачку девушка разместила в корзину над передним колесом. Той, не испытывает ни тени смущения от непривычного способа передвижения, спокойно сидит там, куда его посадили, с любопытством поглядывая по сторонам. Похоже, что собачка привыкла быть послушной.

Одновременно в Instagram животных Малининых (а для них существует отдельный блог) появился снимок этой же собачки, на котором она с очень серьезным прищуром возлежит в кресле.

Напомним, ранее мы писали, как Мия поучаствовала в игре Устиньи на фортепиано. Кроме нее, у Малининых еще есть крольчиха Саманта, овчарка Байкал, пес породы бишон фризе Бруно, шпиц Мими и британская кошка Джосси.

 

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Той-терьер Устиньи Малининой покатался на велосипеде
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