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Вприсядку на каблуках: Лобода показала, как разминается перед концертом

Певице нужно держаться в форме, чтобы не ударить в грязь лицом.

Вприсядку на каблуках: Лобода показала, как разминается перед концертом
Лобода /instagram.com/lobodaofficial/?utm_source=ig_embed

Светлана Лобода показала в своем блоге Instagram, как готовится к выходу на сцену. Все серьезно – артистка испытывает серьезные физические нагрузки, поэтому без предварительной работы не обойтись.

Певица в прекрасной форме, а на сцене выполняет хореографические этюды ничуть не хуже танцевальной труппы. Для того, чтобы выглядеть перед зрителями безупречно, Лобода  делает хорошую разминку. Прямо на каблуках и в блестящем концертном платье она активно приседает и прыгает на корточках. Выглядит все это, конечно же, чарующе.

Не шутка и вокальные данные Лободы. Как профессиональная певица она готовит голосовые связки к серьезной работе. Вот только выполняет она это в своем репертуаре – красиво сидя на столе гримерки прямо в туфлях и дерзком мини.

А вам понравилось зрелище, которое Лобода устроила своим подписчикам?

 

 

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Вприсядку на каблуках: Лобода показала, как разминается перед концертом
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