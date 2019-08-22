Вприсядку на каблуках: Лобода показала, как разминается перед концертом

Певице нужно держаться в форме, чтобы не ударить в грязь лицом.

Светлана Лобода показала в своем блоге Instagram, как готовится к выходу на сцену. Все серьезно – артистка испытывает серьезные физические нагрузки, поэтому без предварительной работы не обойтись.

Певица в прекрасной форме, а на сцене выполняет хореографические этюды ничуть не хуже танцевальной труппы. Для того, чтобы выглядеть перед зрителями безупречно, Лобода делает хорошую разминку. Прямо на каблуках и в блестящем концертном платье она активно приседает и прыгает на корточках. Выглядит все это, конечно же, чарующе.

Не шутка и вокальные данные Лободы. Как профессиональная певица она готовит голосовые связки к серьезной работе. Вот только выполняет она это в своем репертуаре – красиво сидя на столе гримерки прямо в туфлях и дерзком мини.

А вам понравилось зрелище, которое Лобода устроила своим подписчикам?