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Ответственный сын: Денис Клявер провел с мамой неделю отпуска

Певец назвал бесценным время, полное тепла и заботы.

Ответственный сын: Денис Клявер провел с мамой неделю отпуска
Денис Клявер ФОТО GLOBALLOOKPRESS

Клявер признался в любви маме с помощью «Инстаграм». Он опубликовал фото с ней, поблагодарив за проведенную вместе неделю. «Мамуля, любимая, — написал певец. — Спасибо тебе за эту летнюю отпускную неделю в твоей теплоте и заботе. Бесценно. Думаю, это чувство поймёт каждый».

Также Денис написал, что с сыновьями возвращается домой. У звезды подрастают два наследника. Старшему Тимофею уже 17 лет, он родился во втором браке певца с танцовщицей Лаймы Вайкуле Юлией. Они прожили вместе восемь лет. Младшему сыну Даниэлю всего пять, это ребенок от третьего союза певца с юристом Ириной Федотовой.

Денис Клявер напомнил поклонникам, что их ждет релиз его новой песни. Сольная карьера певца началась после распада популярной группы «Чай вдвоем». В будущем звезда планирует состояться на актерском поприще, вслед за своим отцом Ильей Олейниковым.

 

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Денис КляверИлья ОлейниковИрина Федотова

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Ответственный сын: Денис Клявер провел с мамой неделю отпуска
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