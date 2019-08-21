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Волочкова призналась, что за успех она заплатила предательством близких

В своей автобиографичной книге балерина рассказала о себе без прикрас.

Волочкова призналась, что за успех она заплатила предательством близких
Анастасия Волочкова /globallookpress.com

Сколько бы ни критиковали Анастасию Волочкову, но интерес к ее личности не только не утихает с годами. Но, напротив, становится только сильнее. В настоящее время люди знают ее не только в амплуа балерины. Волочкова – участница многочисленных популярных шоу, знаменитый блогер, певица, постановщик шоу и писатель.

Первую свою книгу «История одной балерины» Анастасия выпустила еще 10 лет назад. В интервью порталу Teleprogramma.pro она откровенно рассказала, что в силу возраста пыталась тогда кое-что приукрасить, а кое-что умолчать. Сейчас она стала более откровенной как с самой собой, так и со своими читателями. Поэтому вторую книгу «Плата за успех» можно смело назвать откровением. Первый ее тираж моментально разошелся еще весной. Сейчас артистка выпустила второй тираж, дополненный.  В нем появилась новая глава под названием «Расплата за успех».

По мнению балерины, главная жертва, которую ей пришлось поднести на пьедестал успеха – это предательство близких ей людей. Тем не менее, считает звезда, она сумела не озлобиться и сохранить человечность. В этом всепрощении и состоит сила ее характера.

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Волочкова призналась, что за успех она заплатила предательством близких
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