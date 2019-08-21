Кристина Асмус нарушила собственные правила приема пищи

Актриса призналась, что просто обожает роллы, рис и лапшу. Видимо, иногда любовь к азиатской пище сильнее диеты.

Кристина Асмус недавно выложила в инстаграм фото, на котором с аппетитом уплетает блюда азиатской кухни. Все бы хорошо, но время опубликованного поста было далеко за 18:00. И для актрисы прием пизе в подобное время — большое и странное исключение. «Я просто обожаю роллы, том-ямы, всякие азиатские лапшички и рис. А вы?» — спросила звезда у своих подписчиков.

При этом актриса любит готовить сама. Она рассказывала поклонникам о том, что дома все свое время проводит у плиты. Кулинария для Кристины – это хобби. Все приготовленные шедевры с удовольствием съедает ее муж Гарик Харламов, которого она не ограничивает в калориях.

Однако к себе Асмус относится строго. Из-за склонности к полноте ей приходится буквально голодать перед ответственными съемками. Целый день Кристина может продержаться на чашке кофе и яблоке. Поэтому блюда азиатской кухни после шести вечера для нее, скорее, исключение из правил.