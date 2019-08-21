ЗВЕЗДЫ

Кристина Асмус нарушила собственные правила приема пищи

Актриса призналась, что просто обожает роллы, рис и лапшу. Видимо, иногда любовь к азиатской пище сильнее диеты.

Кристина Асмус нарушила собственные правила приема пищи
ФОТО www.instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус недавно выложила в инстаграм фото, на котором с аппетитом уплетает блюда азиатской кухни. Все бы хорошо, но время опубликованного поста было далеко за 18:00. И для актрисы прием пизе в подобное время — большое и странное исключение. «Я просто обожаю роллы, том-ямы, всякие азиатские лапшички и рис. А вы?» — спросила  звезда у своих подписчиков.

При этом актриса любит готовить сама. Она рассказывала поклонникам о том, что дома все свое время проводит у плиты. Кулинария для Кристины – это хобби. Все приготовленные шедевры с удовольствием съедает ее муж Гарик Харламов, которого она не ограничивает в калориях.

Однако к себе Асмус относится строго. Из-за склонности к полноте ей приходится буквально голодать перед ответственными съемками. Целый день Кристина может продержаться на чашке кофе и яблоке. Поэтому блюда азиатской кухни после шести вечера для нее, скорее, исключение из правил.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик ХарламовКристина Асмус

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кристина Асмус нарушила собственные правила приема пищи
Интересно?
Поделись с друзьями: