Оскар Кучера признался, что без спорта впадает в апатию

Оскар Кучера разместил фото из спортзала на своей странице в инстаграм. Актер находится в прекрасной физической форме. Он пояснил, что увлекается ЗОЖ уже 13 лет, причем здоровый образ жизни для него – это, прежде всего, спортивные нагрузки.

«Мне нравится поднимать штангу, мне нравится болтаться на турнике, обожаю брусья и все, что с этим связано», — пояснил фолловерам Кучера. Однако спорт превратился для звезды в зависимость. Оскар признался, что после трех недель без тренировок он начинает, в буквальном смысле, заболевать. «Начинает ныть тело, у меня появляются сопли, начинает болеть горло, и вообще я себя чувствую вялым», — констатирует актер.

Все болезни проходят после недели регулярных посещений спортзала. «Я предполагаю, что подсел на некий «спорт-наркотик», а у вас как с этим? Существует ли этот «наркотик» на самом деле, или это всё у меня в голове?», — поинтересовался Оскар Кучера у подписчиков.