Чиповская и Ендальцев провели вместе отдых в Литве

После кинофестиваля «Короче», который прошел в Калининграде на минувших выходных, звездная пара — актриса Анна Чиповская и режиссер Дмитрий Ендальцев — отправились отдыхать в Литву. 21 августа они оба выложили в Instagram снимки, как Анна идет по берегу Балтийского моря в изящном черном купальнике. Снимки собрали множество лайков и восхищенных комментариев. Кстати, ранее Чиповскую за стиль хвалил даже сам историк моды Александр Васильев.

Напомним, роман 32-летней актрисы и 30-летнего режиссера начался еще два года назад, однако они не особо афишировали свои отношения. Совместных фотографий в социальных сетях у пары почти нет, да и на светских мероприятиях они часто появлялись порознь. Этим летом девушку увидели с кольцом на безымянном пальце, но сама она заявила, что ни брака, ни детей в ее планах пока нет.

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Анна Чиповская известна зрителям по фильмам «Елки», «Блокбастер», сериалам «Оттепель», «Пекарь и красавица», «Хождение по мукам». Также она сыграла несколько успешных ролей в театре.

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