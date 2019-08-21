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Чиповская и Ендальцев провели вместе отдых в Литве

Режиссер разместил фото своей возлюбленной в купальнике в инстаграм.

Чиповская и Ендальцев провели вместе отдых в Литве
Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев больше не скрывают свои отношения. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

После кинофестиваля «Короче», который прошел в Калининграде на минувших выходных, звездная пара — актриса Анна Чиповская и режиссер Дмитрий Ендальцев — отправились отдыхать в Литву. 21 августа они оба выложили в Instagram снимки, как Анна идет по берегу Балтийского моря в изящном черном купальнике. Снимки собрали множество лайков и восхищенных комментариев. Кстати, ранее Чиповскую за стиль хвалил даже сам историк моды Александр Васильев.

Напомним, роман 32-летней актрисы и 30-летнего режиссера начался еще два года назад, однако они не особо афишировали свои отношения. Совместных фотографий в социальных сетях у пары почти нет, да и на светских мероприятиях они часто появлялись порознь. Этим летом девушку увидели с кольцом на безымянном пальце, но сама она заявила, что ни брака, ни детей в ее планах пока нет.

Анна Чиповская известна зрителям по фильмам «Елки», «Блокбастер», сериалам «Оттепель», «Пекарь и красавица», «Хождение по мукам». Также она сыграла несколько успешных ролей в театре.

Хотели бы такой купальник себе в коллекцию?

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Чиповская и Ендальцев провели вместе отдых в Литве
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