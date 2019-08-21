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Каменских в черном бикини продемонстрировала пышные формы

Певица вызвала восхищение поклонников и коллег.

Каменских в черном бикини продемонстрировала пышные формы
Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских весной этого года сочеталась браком с Потапом. Теперь влюбленные уже не скрывают своих отношений. Они много путешествуют и не расстаются даже на работе. После гастролей супруги устроили себе второй медовый месяц. Они отдохнули в Италии. К свадьбе певица похудела и теперь продолжает ежедневно тренироваться. Каждое утро она начинает с фитнеса. Несмотря на свой новый статус артистка по прежнему любит публиковать пикантные снимки.

Похоже, что Настя решила похвастаться результатом своих тренировок. Она устроила фотосессию у бассейна. На снимках певица предстала в черном бикини, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Девушка принимала разные позы, демонстрируя подтянутые ноги и упругие ягодицы. При этом она отказалась от макияжа.

«Нам девочкам, всегда найдётся что улучшить в себе! Я как и многие время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко по меньше, а здесь бы подкачать», — поделилась Каменских.

Она не стала скрывать, что даже у нее появились идеалы женской красоты, с появлением соцсетей. По ее мнению, заниматься самокопанием представительницы прекрасного пола могут вечно.

«Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего! Есть так как нравится и хорошо ТЕБЕ и это есть идеально!», — заявила певица.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Даже Наталья Подольская не смогла ни написать комментарий. «О да», — согласилась она. А подписчики одарили девушку комплиментами. «Как же это красиво! Аж глазам больно!», «Фигура хороша — кровь с молоком», «Приятно смотреть, вот идеальная фигура», «Вам ничего менять не надо! Настя, вы великолепны!», — отозвались пользователи в Сети.

А вам нравится фигура 32-летней Каменских?

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Каменских в черном бикини продемонстрировала пышные формы
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