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Настоящий ковбой: Сергей Лазарев взял в руки лассо

Певец примерил ковбойский стиль для новой фотосессии.

Настоящий ковбой: Сергей Лазарев взял в руки лассо
Сергей Лазарев примерил на себя новый образ. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Певец Сергей Лазарев примерил на себя образ современного ковбоя. Для одного из постов в Instagram он сфотографировался в синих джинсах, красной клетчатой рубашке и бежевых мокасинах. Имижд дополнили ремень с большой бляхой, черные очки, зубочистка во рту и лассо в руках. Для полноты картины не хватило только узнаваемой шляпы и револьвера, о чем поклонники тут же напомнили певцу в комментариях.

Вообще Сергей хорош не только в вокале, но и в умении вживаться в образ. Ему уже давали несколько ролей в кино, правда, по большей части, он играл сам себя. А недавно стало известно, что певец стал прообразом для персонажа музыкальной комедии, которую снимет канал Netflix. По сюжету картину, на конкурс «Евровидение» приедет участник из России. И актера подобрали похожего на Лазарева.

36-летний артист находится в прекрасной форме. Напомним, этих летом он восхитил поклонниц своим фото с обнаженным торсом.

А вам больше нравятся ковбои или индейцы?

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звездные образыКовбойСергей ЛазаревСергей Лазарев последние новости

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Настоящий ковбой: Сергей Лазарев взял в руки лассо
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