ЗВЕЗДЫ

Маликова выбрала купальник лимонного цвета для отдыха в Черногории

Сестра популярного певца удачно провела пляжный отпуск.

Маликова выбрала купальник лимонного цвета для отдыха в Черногории
Инна Маликова. фото: instagram.com/innamalikova/

Инна Маликова, как и ее брат Дмитрий Маликов, является певицей и продюсером. Она руководит группой «Новые Самоцветы». Этим летом девушка успела провести время в Черногории и Словении. Ей очень понравилось отдыхать на Балканах. Недавно она вернулась в Москву и впервые дала концерт после отпуска, но артистка до сих пор делится фотографиями, сделанными на море. В 42 года она прекрасно выглядит, чем и не перестает хвастаться.

На днях Инна поделилась снимком, на котором запечатлена в купальнике с завышенной талией лимонного цвета. Именно этот фасон в тренде в этом сезоне, об этом говорят эксперты. Наряд подчеркнул стройную и подтянутую фигуру певицы. Образ она дополнила белой рубашкой, которую не стала застегивать на все пуговицы. «Кто отдыхает — счастливчики, а кто уже вернулся, разбирают фоточки в телефонах», — написала Маликова.

Поклонники восхитились ее фигурой. «Прекрасно выглядите — стройняшечка», «Ах ноги, ноги», «Выглядишь шикарно», «Шикарная фотка! А фигурка у вас загляденье так держать!» — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Инна нередко публикует эффектные образы в Сети. Не так давно она показала, с чем можно носить белые шорты.

Добавим, что даже в отпуске девушка занимается спортом, но старается не перегружать себя. «Лёгкой тренировки вполне достаточно для того, чтобы держать себя в привычной форме. Стараюсь очень много гулять, дышать свежим воздухом и ежедневно проходить по 7–8 км по холмистой местности. Иногда перехожу на бег», — рассказывала ранее Инна.

А вам нравится фигура певицы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильИнна МаликоваФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Маликова выбрала купальник лимонного цвета для отдыха в Черногории
Интересно?
Поделись с друзьями: