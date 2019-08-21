Маликова выбрала купальник лимонного цвета для отдыха в Черногории

Инна Маликова, как и ее брат Дмитрий Маликов, является певицей и продюсером. Она руководит группой «Новые Самоцветы». Этим летом девушка успела провести время в Черногории и Словении. Ей очень понравилось отдыхать на Балканах. Недавно она вернулась в Москву и впервые дала концерт после отпуска, но артистка до сих пор делится фотографиями, сделанными на море. В 42 года она прекрасно выглядит, чем и не перестает хвастаться.

На днях Инна поделилась снимком, на котором запечатлена в купальнике с завышенной талией лимонного цвета. Именно этот фасон в тренде в этом сезоне, об этом говорят эксперты. Наряд подчеркнул стройную и подтянутую фигуру певицы. Образ она дополнила белой рубашкой, которую не стала застегивать на все пуговицы. «Кто отдыхает — счастливчики, а кто уже вернулся, разбирают фоточки в телефонах», — написала Маликова.

Поклонники восхитились ее фигурой. «Прекрасно выглядите — стройняшечка», «Ах ноги, ноги», «Выглядишь шикарно», «Шикарная фотка! А фигурка у вас загляденье так держать!» — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Инна нередко публикует эффектные образы в Сети. Не так давно она показала, с чем можно носить белые шорты.

Добавим, что даже в отпуске девушка занимается спортом, но старается не перегружать себя. «Лёгкой тренировки вполне достаточно для того, чтобы держать себя в привычной форме. Стараюсь очень много гулять, дышать свежим воздухом и ежедневно проходить по 7–8 км по холмистой местности. Иногда перехожу на бег», — рассказывала ранее Инна.

А вам нравится фигура певицы?